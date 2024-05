Britney Spears llama "bitch" a su hermana Jamie Lynn en un video en el que divaga en su coche

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Todo parece relativamente inocente al principio, pero muy pronto queda claro que Britney Spears estaba utilizando esto para lanzarle un dardo a Jamie Lynn y su paso por 'I'm a Celebrity ... ¡Get Me Out of Here!

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!