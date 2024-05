Estrella de "One Tree Hill" dice que Travis Kelce "siempre está borracho" y advierte a Taylor Swift

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

La estrella de "One Tree Hill" se fue contra el jugador de los Chiefs en su podcast "Whine Down", donde hizo un comentario bastante mordaz sobre los hábitos nocturnos de Travis, esto es, que parece disfrutar de una o más copas mientras se va de fiesta.

Jana Kramer llamó la atención sobre lo fiestero que es Travis Kelce , algo que ella no considera una gran cualidad y espera que no se le pegue a Taylor Swift.

Whine Down with Jana Kramer

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!