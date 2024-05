Susan Buckner, animadora de la película "Grease", muere a los 72 años

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Aunque "Grease" fue sin duda el mayor éxito de Susan, en realidad actuó en un puñado de otras películas y programas de televisión a lo largo de los años, incluyendo papeles en "The Love Boat", "Starsky y Hutch", "The Amazing Howard Hughes", "Switch", "Deadly Blessing" y más.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!