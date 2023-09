Piloto que se eyectó de un avión militar dice al 911 que necesita una ambulancia, audio

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Dad's Got Rap, Dance Is My Thing!!!

Dr. Dre's Son Tyler Young Makin' Euro EDM Debut ... Dad's Got Rap, Dance Is My Thing!!!

I Need an Ambulance, STAT

F-35 Crash 911 Audio from Pilot ... I Need an Ambulance, STAT

On Heels of New Lawsuit

Lizzo Shows Support to Black Fat Women On Heels of New Lawsuit

Girls' Night Out, Take Two ...

Taylor Swift & Sophie Turner Girls' Night Out, Take Two ... Amid Joe Jonas Divorce Drama

No Hookup with Mario Lopez ...

Jeannie Mai No Hookup with Mario Lopez ... Zero Infidelity Amid Jeezy Divorce

With Her Nude-Colored Bodysuit!!!

Kanye West & Bianca Shut Down Florence ... With Her Nude-Colored Bodysuit!!!

Cuts Through the Fat!!!

Chef's Kitchen This Steel Knife ... Cuts Through the Fat!!!

Luego, el piloto se pone al teléfono y dice: "Señora, se ha estrellado un avión militar. Soy el piloto. Tenemos que poner en marcha el rescate", y añade: "No estoy seguro de dónde está el avión. Se habrá estrellado en algún sitio. Me eyecté".

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!