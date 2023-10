U2 en "The Sphere Las Vegas", una experiencia de concierto revolucionaria

La pantalla gigante abarca casi todo el teatro, y mientras Bono y su equipo tocaban "Where the Streets Have No Name", el público fue transportado a un desierto estéril, pero es tan realista, que te sientes como si estuvieras en "Burning Man" (festival famoso por su desenfreno), pero sin el polvo y los baños públicos, aunque probablemente con la misma cantidad de drogas... sigue siendo Las Vegas después de todo.