King Combs dice que ha tenido demasiado éxito con los samples como para dejarlo

Do you feel that Hip-Hop sampling has gotten lazy? Credit: @okayplayer pic.twitter.com/G1306GlPaj

King destaca el éxito que ha tenido en el pasado con su colaboración con Kodak Black "Can't Stop, Won't Stop" cuando tomó prestada la canción "Crush on You" de Lil Kim y encabezó las listas de rap de Billboard y "How You Want It?" con Teyana Taylor utilizó la melodía de "What You Want" de Mase y Total y se convirtió en disco de oro.