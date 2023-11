Sorteo High Roller de TMZ, gana el paquete VIP definitivo en el Palms Casino Resort de Las Vegas

Sorteo "High Rollers" de TMZ. NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA O PAGO PARA PARTICIPAR O GANAR UN PREMIO. UNA COMPRA O PAGO DE CUALQUIER TIPO NO AUMENTARÁ SUS POSIBILIDADES DE GANAR. LAS PROBABILIDADES DE GANAR DEPENDEN DEL NÚMERO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS. NULO DONDE ESTÉ PROHIBIDO POR LEY. Abierto a residentes legales de los 50 Estados Unidos o D.C. Para participar, debe tener al menos 21 años en la fecha y hora de participación. Durante el Sorteo, que comienza el 23/10/23 y finaliza el 18/11/23, habrá cuatro periodos de participación semanales. Se concederán cuatro grandes premios nacionales semanales. El ARV total de todos los premios es de $50,000. El tiempo es esencial para otorgar el premio. Es posible que sea necesario aparecer en TMZ/TMZ Live para reclamar el premio. Envíe la "Palabra del día" a: http://tmzsweepstakes.com/ o por mensaje de texto SMS al 55225. Pueden aplicarse tarifas de mensajería y datos. Recibirá hasta 4 mensajes de marketing por entrada de texto al número de móvil proporcionado en la entrada. El consentimiento no es una condición de compra ni de participación. Los operadores de telefonía móvil no se hacen responsables de los mensajes retrasados o no entregados. Envía AYUDA para obtener ayuda. Envía STOP para cancelar. Reglamento oficial completo en http://tmzsweepstakes.com/. Patrocinador: ©2023 EHM Productions, Inc.