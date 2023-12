Mariah Carey le envía flores a Brenda Lee después de que "Rockin' Around the Christmas Tree" sea número 1

Brenda, conocida por su clásico tema navideño, "Rockin' Around the Christmas Tree", compartió el gesto de Mariah en Instagram el jueves, mostrando un ramo con una nota escrita a mano por Mariah - una que le desea una Feliz Navidad y una gran felicitación por su "histórico # 1".

Como ustedes saben, "All I Want For Christmas Is You" de Mariah a menudo domina cada temporada de vacaciones, pero parece que ella no tiene ningún problema en compartir el escenario este año.