La modelo Claudia Jordan está de acuerdo con el cambio de límite de edad de Miss USA

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Claudia representó a Rhode Island en Miss EE.UU. 1997, y dice que no hay manera de que un hombre sea responsable de la restricción de edad inicial, criticando la idea de que una mujer mayor de 28 años es leche en mal estado, y una mujer con hijos no es su fantasía sexual más.

En cuanto a Claudia, su inicio en el concurso hizo maravillas en su carrera de entretenimiento. La ex modelo de maletín de "Deal or No Deal" regresa el próximo mes como miembro del elenco en el reboot de la NBC, "Deal or No Deal Island".