Melanie Safka, cantante de "Brand New Key", muere a los 76 años

Melanie Safka, también conocida como "Melanie", ha muerto... según su equipo.

La triste noticia llegó por cortesía de la empresa de relaciones públicas de la cantante, la cual anunció su muerte el martes, pero no reveló ninguna causa oficial o las circunstancias exactas. Sus hijos también confirmaron su muerte a varios medios de comunicación.

Melanie es, quizás, más famosa por haber cantado en el Woodstock del 69, donde cantó como una de las pocas solistas femeninas de ese año y dejó una gran impresión en el público. De hecho, su experiencia en Woodstock inspiró más música.

Una de las canciones que acabó escribiendo a raíz de aquello fue "Lay Down (Candles in the Rain)", y al parecer tenía que ver con la gente que hacía exactamente eso en la histórica reunión.

Un par de años después de su gran concierto en Woodstock, Melanie lanzó un sencillo que la situó en el mapa, llamado "Brand New Key", el cual se convirtió en su mayor éxito.

A lo largo de los años, la canción apareció en diversos medios, sobre todo en "Boogie Nights", durante la audición porno de Dirk Diggler con Rollergirl. Si has visto la película, probablemente la recuerdes bien... dejó huella.

La canción también se escuchó en "Jackass 3-D", así como en programas como "It's Always Sunny in Philadelphia", "The Bridge" y "Doctor Who" por no hablar de los programas nocturnos, además de "American Idol" y "The Voice". De hecho, fue muy popular a lo largo de las décadas.

Otros temas por los que será recordada... "What Have They Done to My Song Ma", "Ruby Tuesday", "The Saddest Thing", "Bitter Bad", "Ring the Living Bell", "The Nickel Song" y más.

Melanie siguió trabajando en el mundo de la música hasta bien entrada su vida, incluso conociendo a estrellas como Miley Cyrus y otras cantantes de folk/rock contemporáneas que continuaron la tradición.

Se dice que Melanie estaba trabajando en un nuevo álbum este mismo mes, en el que haría versiones. Tenía 76 años.