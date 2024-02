Kelly Rowland sigue esquivando las preguntas sobre su salida de "Today"

You have notifications blocked

HODA KOTB BUMMED BY KELLY ROWLAND Bailing ... Down for a 'Today' Redo!

Elton John Curated Collection Goes to Auction ... Collectibles Go For Millions!

Cristiano Ronaldo & Son Check Out Our Shredded Abs ... Like Father, Like Son!!!

Taylor Swift Takes Travis Back to Zoo ... I Scoped the Whole Place Out, Babe!!!

Johnny Manziel I Lost 40 Lbs After Leaving Browns ... 'Strict Diet Of Blow'

Darius Rucker Beyoncé's Country Music Is Great ... I Hope She Wins AOTY!!!

JOE EXOTIC Going WILD OVER MGK'S NEW Body Tat Tiger, Meth & He's Mine!!!

Wendy Williams Diagnosed with Aphasia & Dementia ... Same Disorder as Willis

UFC Star Sean Strickland Fights Man On Ski Slope ... Makes Him Tap In Flurry Of Snow!!!

Bobbi Althoff We Settled Our Divorce

Kelly Rowland Look, I'm Not Talking 'Today' Exit ... But I Love Hoda & Co.!!!

Kelly Rowland No voy a hablar de lo que pasó en "Today"... Pero amo a Hoda y Co.!!!

Pamela Anderson Joins Madonna Onstage For 'Vogue' ... Minimalist Beauties Here!!!

Aunque Kelly no ha entrado en detalles, nosotros decidimos llegar al fondo del asunto por nuestra cuenta. Como les contamos por primera vez, la verdadera razón por la que se escapó del set de "Today" fue, de hecho, por los camerinos . Esto es, que no estaba satisfecha con las habitaciones de mala muerte de NBC para prepararse.

