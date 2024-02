Werner Herzog, actor de "The Mandalorian", compara la tierra de Barbie con el infierno

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

El actor y director Werner Herzog , conocido por su papel como The Client en "Mandalorian", se sentó junto a "Piers Morgan Uncensored" a principios de esta semana, y no se anduvo con rodeos al momento de hablar de la película.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!