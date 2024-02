Matisyahu dice que el pueblo judío "ganará de una vez" el conflicto entre Israel y Hamás

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

A continuación, interpretó la exitosa canción popularizada por Bob Marley , "No Woman, No Cry", acompañada de una guitarra eléctrica.

Matisyahu hizo una lista de otros momentos de la historia en los que el pueblo judío se enfrentó a dificultades y las superó, antes de lanzar el grito de guerra: "We will f***ing win" ("Ganaremos, carajo").

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!