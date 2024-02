You have notifications blocked

Jennifer Lopez revela qué celebridades rechazaron aparecer en "This Is Me... Now"

Eso no fue todo, Jason Momoa, Jennifer Coolidge, Lizzo, Vanessa Hudgens e incluso Snoop Dogg pasaron porque no estaban disponibles.

La estrella contó varios detalles del casting en su nuevo documental de Prime Video, "The Greatest Love Story Never Told". Dice que ella y su equipo primero contactaron a grandes estrellas como Taylor Swift y Ariana Grande . Pero Tay estaba ocupada con su gira "Eras" y Ariana Grande estaba rodando "Wicked" en Londres.

La nueva película de Jennifer López "This Is Me ... Now" tiene a grandes estrellas entre sus invitados, pero podría haber sido totalmente distinto si otros peces gordos hubiesen aceptado.

