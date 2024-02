Jon Stewart se emociona por la muerte de su perro Dipper en "Daily Show"

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Jennifer Lopez revela qué celebridades rechazaron aparecer en "This Is Me... Now"

No está claro cómo murió Dipper exactamente, pero parece que podría haber sido de viejo. Jon dice que el perro estaba preparado, pero él no y queda claro por lo triste que está.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!