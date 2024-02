Tom Sandoval y Ariana Madix son demandados por Rachel Leviss por el Scandoval

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Vale la pena señalar que Rachel no está demandando a Bravo aquí, solo a Tom y Ariana y a un grupo de no identificados que podrían haber sido parte de todo esto.

La ex estrella de "Vanderpump Rules" acaba de presentar una demanda contra su ex amante y amiga, quienes fueron sus compañeros de reparto por mucho tiempo antes de que el Scandoval estallara el año pasado, y en los documentos obtenidos por TMZ, ella está alegando una serie de cosas, incluyendo una venganza porno.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!