Brian Austin Green estaba celoso durante las escenas de sexo con su ex Tiffani Thiessen

Afortunadamente, Brian y Tiffani fueron capaces de seguir siendo amigos después de su separación, lo que no se puede decir de otros ex compañeros de reparto. Tiffani encontró su final feliz con el actor Brady Smith, con el que comparten los niños Harper y Holt .

Según cuenta Brian, los celos se apoderaron de él y la pareja se separó solo un año después de irse a vivir juntos. Brian, que ahora está comprometido con la participante de "Dancing With the Stars" pro Sharna Burgess , confesó que actuó mal al enloquecer de la forma en que lo hizo.

El actor hizo la confesión durante el episodio del lunes de Shannen Doherty " Let's Be Clear" pódcast, diciéndole a su ex compañero de reparto todos los detalles acerca de su separación de la famosa actriz de "Salvados por la Campana".

