Pamela Anderson no está interesada en un reboot de "Guardianes de la bahía"

Las ex estrellas de la serie: Nicole Eggert y Brande Roderick no han sido contactadas , pero ambas están interesadas en posibles papeles, si los productores llaman a la puerta.

Nuestras fuentes dicen que no hay mala sangre por parte de Pamela, y simplemente es parte de su pasado y no tiene ningún interés en volver a ese tipo de proyectos.

Fuentes directas le dicen a TMZ que los productores que trabajan en el reinicio no se han acercado a Pam o a su equipo, al menos no todavía, pero incluso si lo hacen, nos dicen que ella se inclina a rechazarlos.

