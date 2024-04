Kendrick Lamar le responde a Drake con su despiadado tema "Euphoria"

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Kendrick también etiquetó a Drake como un "artista de la estafa" y se opuso a los dichos de Drake en "Mr. Morale & The Big Steppers" con un disparo acerca de los rumores de cirugía plástica: "Sí, mi primero como mi último/Es un clásico/Tú no tienes uno/Deja que tu público principal se lo trague/Entonces diles de dónde has sacado tus abdominales".

Kendrick también criticó a Drake por nunca responderle a Pusha T, y por enviar cartas por el tema "Like That".

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!