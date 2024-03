El cantante de "Replay" Iyaz, ¿lo recuerdan?

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

La canción viral tiene 867 millones de escuchas en Spotify y alcanzó el número 2 en la lista Hot 100 de Billboard. "Solo", "Pretty Girls" y "We Are The World 25 For Haiti" son otras de sus canciones populares.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!