Una cacatúa despierta a su dueño cantando "September" de Earth, Wind & Fire

Waiting for your permission to load TikTok Post.

Waiting for your permission to load TikTok Post.

Con 22 millones de "me gusta" y subiendo, los comentarios no se hicieron esperar: una persona reconoció que el dueño "no lo apagó, solo se quedó dormido"... mientras que otra bromeaba: "¿Quién es el administrador del pájaro? Tengo que ponerme en contacto con ellos para poner a esta estrella en mi próxima playlist🔥".

Kiki lleva un tiempo repartiendo alegría y risas por Internet con un montón de otras interpretaciones, como "If You're Happy and You Know It".