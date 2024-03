Muere a los 60 años Anthony "Baby Gap" Walker, miembro de The Gap Band

You have notifications blocked

Anthony no solo tuvo éxito con Gap Band, también formó un grupo de break-dance, conocido como "Tidal Wave", en los años 70. En una ocasión llegaron a vencer en una competición a los famosos New York City Breakers, además de ganar otros premios durante su carrera.

En 1985, Anthony tuvo una gran victoria musical gracias a una colaboración con Charlie Wilson -el cantante de "The Gap Band"- y su compañero de banda Billy Young, ya que produjeron juntos el álbum "Billy & Baby Gap". No solo fue el primer álbum publicado como parte de una colaboración entre miembros de una banda, sino que su sencillo "Rock the Nation" alcanzó el nº 3 en las listas de éxitos.

