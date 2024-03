Meghan Markle lanza una nueva marca de estilo de vida, quiere vender muchas cosas

You have notifications blocked

The Tig también incluía recetas, ensayos personales y consejos de Markle, todo lo que podría estar incluido en American Riviera Orchard. Tendremos que esperar y ver, suponemos. Meg no ha anunciado cuándo va a correr la cortina, pero hay una lista de espera abierta.

Aunque no está claro exactamente lo que Meghan planea hacer con el nuevo sitio, un montón de fans en línea están especulando que será una versión actualizada de The Tig, un blog de estilo de vida que Markle tenía desde antes de casarse con el príncipe Harry.

Hasta el momento, la página de IG solo muestra el logotipo de la empresa, pero un clip corto en la historia de la página muestra a Markle horneando mientras escucha "I Wish You Love" de Nancy Wilson . La página ya tiene 199k seguidores, por cierto, por lo que es seguro decir que la gente está muy emocionada con lo que Markle está preparando.

