Encuentran la tarjeta bancaria de Riley Strain cerca del río Nashville mientras continúa la búsqueda

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

El hombre afirma que no exploró la situación más allá, alegando que alguien aparentemente ya estaba allí con Riley, y aseguró que el joven solo estaba borracho. No se sabe quién podría haber sido esa persona, o cualquier descripción de ellos. El informe de FOX17 tampoco dio más detalles.

Se utilizaron sonares para localizar áreas donde los buzos podrían buscar más a fondo, aunque la búsqueda al parecer no dio lugar a resultados concluyentes. Además, la policía no sospecha actualmente de un caso criminal.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!