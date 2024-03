Aaron Taylor-Johnson habría recibido una oferta para el codiciado papel de James Bond

You have notifications blocked

La última película de Aaron fue "Bullet Train" junto a Brad Pitt , y aparecerá en 3 películas este año, "The Fall Guy", "Nosferatu" y "Kraven the Hunter" -la quinta película del Universo Spider-Man de Sony- por lo que se ha mantenido ocupado.

La semana pasada, cuando la gente empezó a rumorear que interpretaría a Bond, Aaron se mostró discreto y le dijo a Numero: "Me parece encantador y maravilloso que la gente me vea en ese papel. Me lo tomo como un gran cumplido".

