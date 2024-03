Dan Schneider, de Nickelodeon, responde a las acusaciones de "Quiet on Set" en una nueva entrevista

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

El ex ejecutivo de televisión -que era el showrunner de varios programas de Nickelodeon en su momento- se dio cuenta de cómo sus acciones impactaron a los que trabajaban para él. Dijo que ahora no volvería a hacer algunas de las travesuras que hizo en el set en ese entonces, explicando: "Me avergüenzo de haberlo hecho entonces. Pido disculpas a quienquiera que haya puesto en esa situación".

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!