El senador Bernie Sanders defiende la propuesta de semana laboral de 4 días

En cualquier caso, Bernie espera que todo el asunto provoque una conversación más amplia sobre la rutina en Estados Unidos y lo que es importante en la vida. No es de extrañar que Bernie adopte esta postura en favor de la gente: este es su modus operandi y pueden esperar ideas similares en el nuevo podcast que lanzará esta semana. Se trata de "Bernie: The Podcast" y en el primer episodio hablará sobre su libro.

El título del libro es "It's OK to Be Angry About Capitalism" (o "Está bien estar enojado con el capitalismo"), un montón de buenas ideas, por supuesto.