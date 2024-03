Johnny Depp responde a las acusaciones de abuso verbal de la coprotagonista de "Blow" Lola Glaudini

Johnny Depp no acepta las acusaciones de una ex compañera de reparto, la cual asegura que la trataba mal en el set de "Blow".

La descripción completa del supuesto incidente por parte de Lola no es apta para niños: "Johnny Depp, cuando dicen 'corten', se acerca a mí, se me acerca, me mete el dedo en la cara -yo estoy en bikini en el suelo-, se acerca y me dice: '¿Quién coño te crees que eres? ¿Quién coño te crees que eres? Cállate de una puta vez. Estoy aquí fuera, y estoy intentando decir mis jodidas líneas, y tú me estás jodiendo".