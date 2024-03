El Departamento de Justicia demanda a Apple por monopolio en el negocio de los smartphones

You have notifications blocked

Blanket Jackson le pide a un tribunal que su abuela no use la herencia de Michael Jackson para pagar a sus abogados

Además de sus productos, que los federales alegan que son creados solo para que funcionen dentro del sistema de Apple, la demanda afirma que la empresa ha hecho todo lo posible por cerrar las aplicaciones y/o programas que faciliten la comunicación de la gente entre productos iPhones con productos no iPhone. Esencialmente, están alegando que Apple ha hecho imposible interactuar con otros productos y usuarios si estos no están utilizando también un producto de Apple, y dicen que eso viola la ley federal.

