Cancelan la participación de Mark Ruffalo en una conferencia por su apoyo a Palestina

Parece que la postura de Ruffalo es demasiado controvertida para la conferencia MTMP porque los organizadores dicen que no querían que el evento se viera ensombrecido por la guerra en Medio Oriente, y por ende por Mark. En su lugar, dicen que están cancelando la aparición de Ruffalo, a pesar de la posibilidad de perder su cuota de intervención en el proceso, y le pidieron a los asistentes que no boicotearan el evento.

Por si se lo perdieron, Mark habló con los periodistas en los Oscar y se mostró visiblemente emocionado mientras se dirigía a una protesta palestina que lo retrasó . También se puso un pin que representaba a Artists Call for Ceasefire Now, así que sí, estaba inclinándose hacia su posición pro-Palestina.

El actor iba a intervenir en MTMP, una conferencia de abogados en la que se debaten los entresijos de las demandas colectivas, etc. La conferencia iba a tener lugar a principios de abril, pero ahora parece que Ruffalo no estará allí, porque lo han borrado del programa.

