El tío de Kate Middleton se disculpa por atacar a Meghan Markle tras su declaración sobre el cáncer

No está claro qué opinan los miembros de la realeza sobre las declaraciones de Gary, pero está claro que no les hace ninguna gracia.

Goldsmith asegura que no siempre fue así: "William, Harry y Kate eran un trío feliz y se arruinó por completo. Con todo lo que está pasando -y hay otras cosas que no son de dominio público-, ¿están en su momento más feliz? No. Sus hijos les dan mucha alegría, pero no".

No parece importarle que Meghan y Harry expresaran su simpatía por Kate, diciendo: "La idea de que Laughing Girl diga que Kate es racista me pone furiosa. Kate conoce las raíces de su familia y está orgullosa de ellas. Lo siento, pero Laughing Girl no es buena gente".

Según The Times , Gary Goldsmith ha apodado a Meghan "Laughing Girl", diciéndole al periódico hace una semana: "Seamos realistas, Laughing Girl no va a estar por aquí para siempre, ¿verdad? Creo que es voluble. Y creo que es muy mala para Harry y para nuestro país".

El tío de Kate Middleton no es fan de Meghan Markle , y arremetió contra ella en una entrevista la semana pasada con The Times en Londres, pero ahora se disculpa a raíz del diagnóstico de cáncer de Kate .

