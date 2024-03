Noquean a Vince Young en una salvaje pelea de bar

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Nos dicen, sin embargo, que el hombre no quería presentar cargos, y no se hicieron arrestos.

No está claro lo que se dijeron, pero el ex subcampeón del Trofeo Heisman empujó a unos hombres después de intercambiar palabras y fue cuando las cosas se pusieron violentas.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!