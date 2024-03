Ariana Madix Sustituirá a Sarah Hyland... Como anfitriona de "Love Island USA"

You have notifications blocked

Por supuesto, este es solo el último proyecto que Ariana ha reservado a medida que continúa su racha caliente post-Scandoval. Recordemos que fue contratada para una temporada en "Dancing with the Stars" y que hace poco actuó en "Chicago" en Broadway. Ahora, está en una nueva serie de telerrealidad.

Nos han dicho que pronto se anunciará la noticia, aunque aún no han empezado a grabar. Nuestras fuentes también dicen que el acuerdo aún no está oficialmente hecho, pero salvo contratiempos importantes, se espera que sea firmado, sellado y entregado.

