Al B. Sure parece aludir a Diddy en relación con el coma, habla sobre su hijo Quincy

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

También mencionó que los hijos de Diddy no deben sufrir daños colaterales por todo esto. En cuanto al propio Diddy, Al B. Sure nos dice que no quiere hablar de los asuntos de otro hombre.

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!