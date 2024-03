Chance Perdomo, estrella de "Gen V", fallece a los 27 años tras sufrir un accidente de moto

Según The Wrap , citando a los representantes del actor, Chance murió en un accidente en el que nadie más resultó herido. No proporcionan más detalles de dónde ocurrió el accidente, cuándo o en qué circunstancias exactas.

Chance es quizás más conocido por su trabajo en el spinoff de "The Boys", en el que interpretaba a Andre Anderson, que tenía poderes magnéticos. Por supuesto, también es conocido por interpretar a Ambrose Spellman junto a Kiernan Shipka en "Chilling Adventures of Sabrina".

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

También es notable por interpretar a un personaje recurrente en la serie de películas "After We Fell", basada en los populares libros. Otros créditos suyos incluyen "The Cipher", "Moominvalley", "Killed by My Debt", "Midsomer Murders", "Hetty Feather" y otros proyectos.