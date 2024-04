El nombre de bebé "Murph" no es tan común como Jessica Chastain cree

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

La afirmación de Jessica Chastain sobre la popularidad de un nombre de bebé no se sostiene. Mientras que ella dice que muchos fans están nombrando a sus hijos en honor a su personaje de "Interstellar", Babynames.com dice que no es el caso.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!