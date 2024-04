O.J. Simpson es oficialmente cremado con la presencia de su abogado y otros testigos

You have notifications blocked

Curiosamente, LaVergne hizo parecer que O.J. no estaba nadando en efectivo cuando murió, por lo que no está claro cuánto dinero podrían obtener los Goldmans y los Browns en última instancia.

Nos dicen que la cremación se llevó a cabo esta mañana alrededor de las 10 AM. LaVergne dijo a AP que no había planes inmediatos para hacer un memorial público.

