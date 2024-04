Sydney Sweeney "no es linda, no sabe actuar", dice la productora de Hollywood Carol Baum

You have notifications blocked

Según Daily Mail , comentó: "Le dije a mi clase: 'Explíquenme a esta chica. No es linda, no sabe actuar. ¿Por qué está tan buena?'".

Carol, cuyos créditos incluyen "Father of the Bride" y "Buffy the Vampire Slayer", dijo que le pidió a sus estudiantes de USC que le explicaran la locura en torno a Sydney.

Carol arremetió contra Sydney durante una discusión antes de la proyección de su película de 1988, "Dead Ringers", y un poco de la nada tuvo problemas con la reciente comedia romántica de Sydney "Anyone But You", la que calificó de insoportable.

No es linda, no sabe actuar...

