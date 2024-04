La madre de la estrella porno Sophia Leone le dijo a la policía que tenía pensamientos suicidas

You have notifications blocked

Nos dicen que el detective de homicidios que fue traído inicialmente estuvo presente en la autopsia de Sophia, cuyos resultados aún están pendientes, y en ese momento les aseguraron que esto no estaba en su casa, señalando que no había signos de trauma.

Le pedimos a la policía de Albuquerque que aclarara si estaban investigando esto como un homicidio, algo que previamente nos dijeron que no era el caso, y reiteraron que solo consideran su muerte como sospechosa . Tras una investigación más a fondo, no tenían ninguna razón para creer que esto podría haber sido un homicidio.

No está claro si eso tuvo algo que ver con la muerte de Sophia, pero al parecer la madre les dijo que Sophia también tenía un historial de tener pensamientos suicidas en el pasado. Aunque, de nuevo, no sabemos si eso jugó un papel en su muerte o no.

Cuando los oficiales llegaron dicen que la madre de Sophia les dijo que no había oído hablar de ella en más de 24 horas y se preocupó. Pero eso no es todo... Los policías dicen que la madre les dijo que su hija era conocida por beber.

