Giancarlo Esposito casi trama su propio asesinato para conseguir dinero

No mucho después de este punto bajo, Giancarlo aterrizó en su papel de villano en "Breaking Bad", el que hizo que las cosas cambiaran para él. El actor, que está promocionando su nueva serie de AMC, "Parish", ha estado reservado y ocupado los últimos 16 años consiguiendo trabajos en "Better Call Saul", "Dear White People", "El Padrino de Harlem", "The Boys" y "The Mandalorian".

Aunque Giancarlo consideró seriamente trazar un plan de asesinato por encargo, finalmente optó por no llevarlo a cabo por el bien de sus hijos. "Empecé a pensar que no era viable, porque el dolor que les causaría sería de por vida y habría un trauma de por vida que solo extendería el trauma generacional del que estoy tratando de alejarme".

