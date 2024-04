Arnold Schwarzenegger engañó a Sylvester Stallone para que protagonizara una película que fracasó

You have notifications blocked

Así que Arnold llamó a su agente, que a su vez llamó al agente de Sly para decirle que A.S. estaba muy interesado en el guion. Arnold llamó entonces en secreto al director para expresarle su interés, algo que Sly no sabía hasta ahora.

Sly se quedó atónito cuando Arnold le explicó cómo consiguió que su ahora buen amigo protagonizara "¡Stop! Or My Mom Will Shoot". Arnold sabía que el guion era terrible, pero había oído que Sly estaba interesado en él. Así que Arnold pensó que si Sly percibía que él también quería el papel, Sly lo aceptaría.

