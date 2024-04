Meg Bennett, estrella de "Young and the Restless", muere a los 75 años

You have notifications blocked

Sin embargo, su gran oportunidad llegó casi unos años más tarde, cuando interpretó a Julia Martin en "The Young and the Restless", un papel que repitió esporádicamente durante las siguientes cuatro décadas.

Meg Bennett -actriz y guionista de populares telenovelas como "General Hospital" y "The Young and the Restless"- ha muerto... según confirma su familia.

"Young and the Restless" y "General Hospital"

