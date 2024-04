Emma Stone niega haber llamado "idiota" a Jimmy Kimmel en los Oscar

You have notifications blocked

Algunos estaban molestos por la victoria de Emma, con muchos alentando a la actriz de "Killer Of The Flower Moon", Lily Gladstone.

Ella dijo: "Yo no lo llamé idiota. No estaba molesta con él en absoluto".

Recordemos que Emma se hizo viral durante la gala de los Oscars cuando llamó "idiota" a Jimmy después de que este se burlara de "Poor Things" por todas las escenas de sexo. La cámara la captó diciendo algo inmediatamente después del disparo de Jimmy, sin embargo, Emma ahora le dice a The Hollywood Reporter que no tenía ninguna queja.

