Se actualizan los planes funerarios en plena batalla contra el cáncer del Rey Charles

Otras fuentes citadas por The Beast en este informe señalan que, debido a que al Rey se le ha diagnosticado cáncer, es obvio que este tipo de medidas se estén considerando constantemente, lo que indica que se trata de mucho ruido y pocas nueces. Aunque no deja de llamar la atención.

Los planes están escritos en alguna parte, pero The Beast tiene un nombre en código... "Operación Puente Menai". Además, informan que un documento que especifica lo que debe y no debe hacer en el funeral de la reina Elizabeth II, también ha circulado últimamente.

Mientras el Rey ha sido visto estos últimos meses después de su diagnóstico -aparentemente con aspecto saludable y robusto- "The Beast" informa que no está muy bien realmente.

