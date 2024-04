Tiffany Haddish dice que tuvo ocho abortos espontáneos por culpa de la endometriosis

La comediante compartió su experiencia en una nueva entrevista con People , la que también detalla en su nuevo libro de memorias "I Curse You With Joy", que sale en menos de dos semanas, y revela que ha sufrido ocho abortos involuntarios.

Eso es lo que le pasa a Tiff desde hace años. Dice: "Es tan jodidamente devastador. Cada vez que me entero de que estoy embarazada, me digo: 'No bebas, no fumes, no hagas nada'. Incluso si realmente no quiero [al bebé], sigo intentando darle una oportunidad".