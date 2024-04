Kate Hudson dice que le dijeron que era demasiado mayor para empezar a cantar a los 45 años

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

La transición de Kate a la música no viene de la nada, ella viene de una familia musical, e incluso ha cantado en cámara en algunas películas, en concreto, "About Adam" y "Nine".

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Ella dijo: "Fue cuando yo estaba en mis 30 años, y básicamente dijo: 'Ya está hecho, ya pasó. No puedes, eres demasiado mayor'. Y para mí, no se trataba solo de ser intérprete, sino de querer escribir música".

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!