Critican a estrella de "American Idol" por dejar que sus perros ataquen a un cerdo

Sin embargo, este video podría llevar las cosas por otro lado. Nos hemos puesto en contacto con Will y "Idol", pero no hay respuesta.

Se puede ver a tres de ellos sonriendo sobre el cadáver de un cerdo que parece ser el mismo del video. Will también publicó el brutal registro. El animal es acorralado en un arroyo en el desierto, donde una manada de perros -guiados por Will- lo atacan brutalmente.

Will Moseley -un finalista Top 8 de la actual temporada de "American Idol"- no ha rehuido de sus antecedentes de caza en Georgia, su lugar de origen y donde él y su familia parecen ir al bosque muy a menudo para cazar.

