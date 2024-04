La Roca y Ryan Reynolds se enfrentaron en el rodaje de "Red Notice" por los retrasos de Dwayne

You have notifications blocked

Quizás lo más importante de todo es que La Roca está siendo acusado de llegar repetidamente tarde en una nueva película para Amazon, aunque el estudio lo ha negado rotundamente diciendo a The Wrap que no había ningún problema en el set a causa de La Roca, y que estaban agradecidos de tenerlo a bordo como socio.

En cualquier caso, nos dicen que los dos hombres hablaron y que Dwayne volvió a trabajar al día siguiente y el rodaje continuó sin más problemas. Nos dicen que Ryan y The Rock no dejaron que eso descarrilara las cosas y siguieron con la película y la prensa después.

Aunque The Wrap , quien primero informó de esto, dijo que fue una "gran pelea", nuestras fuentes dicen que no fue tan dramático, pero que Ryan Reynolds tuvo una charla con su coprotagonista.

12:01 PM PT -- Un representante de Amazon MGM Studios le dice a TMZ: "Dwayne Johnson y Seven Bucks han sido socios increíbles en “Red One”, una película que le va a encantar al público de todas las edades estas vacaciones. Nuestras pruebas han sido muy sólidas, la reacción de CinemaCon habla por sí sola, y no lo podríamos haber logrado sin el trabajo constante y el apoyo de Dwayne".

