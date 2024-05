Travis Kelce habla del histórico contrato con los Chiefs, ¡Kansas City es mi casa!

You have notifications blocked

Jason podría estar firmando algún acuerdo pronto también. Se espera que el ex All-Pro centro se una a "Monday Night Countdown" de ESPN esta temporada, aunque dijo que en este momento no es un hecho.

"En los últimos 12 años, he podido hacer de este lugar exactamente eso y he disfrutado cada segundo de ello y voy a amar los próximos dos años jugando aquí en Kansas City".

"La familia Hunt ha sido absolutamente increíble no solo conmigo y con la comunidad de Kansas City, sino que han sido muy generosos desde que estoy aquí y me han hecho sentir como en casa", dijo Kelce en el episodio.

Kelce llegó a un acuerdo por 34,25 millones de dólares por otros 2 años con los Kansas City el lunes, y en su podcast "New Heights" con su hermano Jason , no contuvo su emoción por quienes lo han llevado a este punto de su carrera, incluyendo los propietarios del equipo.

