Britney Spears y Sam Asghari llegan a un acuerdo de divorcio

Después del drama del divorcio, Britney lanzó su libro de memorias "The Woman in Me", y sorprendentemente no contenía ningún comentario negativo sobre Sam.

Britney se abrió en Instagram en diciembre, diciendo: "Es tan raro estar soltera. He tenido mucho tiempo para mirar hacia atrás con todo lo bueno y lo malo. Me he dado cuenta de que no me hablo muy bien. Soy fácilmente manipulable y llevo mi corazón en la manga".